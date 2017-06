Sérgio Cabral é condenado a mais de 14 anos de prisão

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral foi condenado a 14 anos e dois meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro nesta terça-feira (13).

A condenação refere-se a um dos vários inquéritos que o peemedebista responde na Justiça. Nesse caso, ele foi condenado por uma ação da Operação Lava Jato. Já sua esposa, Adriana Ancelmo, e outra ré do processo, Mônica Carvalho, foram absolvidas por falta de provas.

Também foram condenados o ex-secretário de governo Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho, que pegou 10 anos e oito meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, e Carlos Miranda, que terá que cumprir 10 anos de detenção pelos mesmos crimes.

Além de Cabral, Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho e Carlos Miranda foram condenados

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o grupo estava envolvido no pagamento de propina em relação a um contrato da Petrobras com o Consórcio Terraplanagem Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), que era formada por duas empresas: a Queiroz Galvão e a Odebrecht.

O valor da propina teria atingido cerca de R$ 2,7 milhões para o grupo.