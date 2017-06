Quatro policiais ficam feridos durante ataque com granada no centro do Rio

Quatro policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Providência, no centro da cidade, ficaram feridos durante um ataque de criminosos. Na madrugada de hoje (13), enquanto trabalhavam na Praça Américo Brum, criminosos lançaram uma granada contra os policiais que se feriram com estilhaços do explosivo.

Os quatro foram encaminhados para o Hospital Central da Polícia Militar, que fica no Estácio, próximo ao Morro da Providência. Apenas um policial continua internado para a realização de novos exames, segundo o comando das UPPs.

De acordo com a UPP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) reforçou o policiamento da comunidade, após o ataque. Na manhã de hoje, policiais de outras UPPs foram deslocados para a Providência para ajudar no policiamento.