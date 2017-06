Empresários da Firjan Nova Iguaçu escolhem seus líderes na região

O Conselho Empresarial da Representação Regional da Firjan na Baixada Fluminense Área I, em Nova Iguaçu, escolheu seus líderes na região. Para a presidência, foi mantido o empresário Carlos Erane de Aguiar, proprietário da Condor Tecnologias Não-Letais, localizada na mesma cidade e há mais de 30 anos no mercado, e presidente do Conselho Empresarial de Defesa e Segurança da Federação das Indústrias. Marcelo Kaiuca, proprietário da Multibloco, no Distrito Industrial de Queimados, segue como vice-presidente. O mandato vai de 2017 a 2018.

Para a presidência, foi mantido o empresário Carlos Erane de Aguiar. Marcelo Kaiuca segue como vice-presidente

Para Erane, a recondução representa o reconhecimento e a continuidade do trabalho de desenvolvimento e fortalecimento das indústrias da região. “Nosso grande desafio continuará sendo o Arco Metropolitano. Iremos lutar pela coibição da ocupação desordenada no entorno da via, focando na segurança, para que nossos produtos cheguem ao destino desejado”, disse o presidente, destacando que, para que as empresas possam se desenvolver, o Conselho seguirá solicitando ao Estado reforço no policiamento para coibir o alto número de roubo de cargas e obras de infraestrutura na região, como investimentos para melhoria do fornecimento de água, energia e mobilidade.

“Ampliar a Via Light até Queimados é mais uma das nossas prioridades para que os municípios da Baixada Fluminense voltem a crescer”, enfatizou Erane. Na Baixada Área I, o Conselho Empresarial é composto por 20 empresas, que debatem soluções para melhorar a competitividade das indústrias dos municípios de Itaguaí, Japeri, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e Seropédica.