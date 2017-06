Crivella vai a Holanda acertar detalhes para Rio sediar conferência global sobre bicicletas

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, viajou para a Holanda, onde vai participar do Velo-City, uma conferência global que reúne ciclistas e empresários do setor para discutir soluções para o uso de bicicletas nas cidades. O evento acontece até sexta-feira na região de Arnhem – Nijmegen, que fica a 120 quilômetros de Amsterdã.

A participação do prefeito tem um motivo: o Rio será a sede da próxima edição do evento, considerado o encontro mais importante do mundo sobre mobilidade sustentável. Será a primeira vez que uma cidade da América Latina vai sediar o Velo City, com uma expectativa de reunir cerca de cinco mil participantes e gerar uma renda de R$ 13,3 milhões.

A bicicleta representa, hoje, 5% do total dos meios de transporte utilizados para o deslocamento na cidade. São mais de dois milhões de viagens por dia, tanto para pequenos deslocamentos como para entregas domiciliares de vendas do comércio e prestação de serviço. Atualmente, o Rio dispõe de 450 quilômetros de malha cicloviária.

Na viagem, Crivella foi acompanhado de Rubens Teixeira, secretário Municipal de Conservação e Meio Ambiente, órgão que cuida das ciclovias da cidade e que ficará responsável pela organização do Velo City no Rio, em junho de 2018.