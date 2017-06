Ação policial contra tráfico no Rio deixa mais de 8 mil crianças sem aulas

Mais de 8.200 crianças estão sem aula nesta terça-feiraq (13) nas regiões do Complexo da Maré, na zona norte; na favela de Acari e na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, devido a operações da Polícia Militar e Polícia Civil contra o tráfico de drogas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, ao todo 8.244 estudantes do ensino básico não compareceram às escolas, por medida de segurança.

No Complexo da Maré, 12 escolas, 4 creches e 5 Espaços de Desenvolvimento Infantil estão fechados, deixando 7.596 alunos fora das salas de aula, devido a ação da Polícia Civil. Na favela de Acari, 429 alunos não puderam sair de casa para assistir às aulas. Já na Cidade de Deus, zona oeste, uma escola, uma creche e um Espaço de Desenvolvimento Infantil estão sem funcionar, prejudicando 648 estudantes.