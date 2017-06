Secretário de Pezão aparece em anotações de propina de operador, diz PF

Secretário de Governo do Rio e homem de confiança do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), Affonso Monnerat aparece em anotações encontradas na casa de Luiz Carlos Bezerra, apontado como operador no esquema comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral, de acordo com o Ministério Público Federal (MPF). Atualmente, Bezerra está preso. Segundo a investigação, as anotações se tratam de contabilidade da propina.

A inscrição “Monerá” aparece nas anotações de Bezzerra. A investigação afirma que o nome - referência ao secretário de Pezão - está relacionado a anotações de “20.000”, o que significaria R$ 20 mil.

Segundo a PF, governador aparece em caderno de anotações de propina com o nome "Pé"

O relatório da Polícia Federal afirma que se trata de uma possível referência ao repasse de propina ao secretário.

No caderno de anotações de Bezerra a palavra “Pé” vem abaixo da citação a Monnerat, uma alusão ao governador, para a PF. A inscrição aparece em quatro folhas, ao lado do número “140.000”, referente, de acordo com os investigadores, a R$ 140 mil. O nome do secretário surge ao menos seis vezes.