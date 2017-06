Fim da trezena comemora dia de Santo Antônio, no Centro do Rio

A Trezena de Santo Antônio chega ao fim na próxima terça-feira (13), dia onde é comemorado em homenagem ao santo que possui fama de casamenteiro. Para comemorar a data, o Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, Centro do Rio de Janeiro promove um evento durante todo o dia para homenagear o santo e receber os fiéis.

A tradição da Trezena de Santo Antônio teve início no ano de 1917, em Bologna, na Itália, quando uma senhora, que orava por um favor do céu, recorreu a Santo Antônio, e durante nove terças-feiras seguidas visitou sua imagem, exposta na Igreja de São Francisco, e teve sua benção concedida.

Em conversa com o Jornal do Brasil, Frei José falou sobre a data e deu mais detalhes sobre a origem das comemorações.

Cronograma de missas da Trezena de Santo Antônio 2017

“A fama de Santo Antônio começou na Itália, na cidade de Bologna, quando uma senhora que necessitava de uma benção especial orou durante nove terças-feiras consecutivas para a imagem do Santo que ficava exposta na Igreja de São Francisco. Após tanto fervor, a benção foi alcançada, e a notícia do milagre se espalhou de maneira rápida, e muitas pessoas resolveram seguir o exemplo daquela senhora atrás da realização de suas graças e bênçãos”, explicou o Frei.

Outro detalhe explicado por Frei José foi que a tradição mudou de nove visitas nas terças-feiras para 13, em alusão à data em que Santo Antônio entrou para a eternidade.

“Como o número de graças e bênçãos alcançadas não parava de aumentar, a pratica se divulgou de maneira rápida. Com o tempo, o número de visitas durante as terças-feiras aumentou de nove para 13, uma vez que Santo Antônio passou para a eternidade no dia 13 de junho de 1231”, disse.

Ao ser questionado sobre os motivos que levam Santo Antônio a ser considerado um santo casamenteiro, Frei José explicou que o santo ajudava mulheres com menor poder aquisitivo a conseguirem um dote e um enxoval para a realização dos casamentos. E que, apesar de não possuir sermões ou textos específicos sobre o matrimônio, além de outras histórias de milagres que ligam o nome do santo à realização de casamentos.

“Existe uma lenda, que certa vez, na cidade de Nápoles, havia uma mulher pobre cuja família não possuía condições de pagar o dote. Tomada pelo desespero, a jovem se ajoelhou aos pés da imagem do santo e entregou um bilhete, e pediu para que determinado comerciante fosse procurado. No bilhete estava escrito que o comerciante deveria dar à moça moedas de prata cujo peso fosse equivalente ao do papel. O homem levando em conta o peso insignificante do papel não se importou, mas para espanto geral, foram precisos 400 escudos de prata para que a balança se equilibrasse. O motivo tinha sido uma promessa feita por esse comerciante de que daria 400 escudos de prata ao santo, porém a promessa nunca havia sido cumprida. Com o valor dos escudos a moça conseguiu o valor para o dote e se casou”, comentou.

Outra história que liga o santo à fama de casamenteiro conta sobre um encontro de corações ocasionado de maneira curiosa, e a maneira com que Santo Antônio entra na história a deixa ainda mais divertida.

“Uma moça muito bonita havia perdido as esperanças em conseguir um casamento, e no momento de desespero se apegou a Santo Antônio. Todos os dias, a jovem ia até a imagem e oferecia uma rosa ao santo, sempre pedindo por um marido. Com o passar do tempo e sem conseguir encontrar alguém, a jovem perdeu a calma e atirou a imagem de Santo Antônio pela janela. A imagem atingiu um rapaz que passava pela rua no momento, e ele foi devolvê-la à jovem. Nesse encontro os dois se apaixonam e essa mulher atribui a chegada do amor ao santo”, contou Frei José.