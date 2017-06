Crivella quer dobrar os recursos destinados a crianças atendidas em creches

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, já iniciou os estudos para aumentar o repasse de verbas para creches conveniadas com o município. A intenção do prefeito é dobrar a diária que as instituições recebem por criança, que atualmente é de R$ 10,00. Hoje, cerca de 15 mil alunos são atendidos em 158 unidades. A nova diária de R$ 20,00 deve começar a ser paga a partir de agosto.

Parte da verba de subvenção destinada às escolas de samba do grupo especial será remanejada para ajudar nesse projeto. Para a realização dos desfiles em 2017, foram repassados às agremiações cerca de R$ 24 milhões. Metade desse valor será revertida para melhorar a alimentação e o material escolar das crianças.

- O valor que é pago hoje é muito pouco até mesmo para comprar um iogurte. O que estamos fazendo é refletir como gastar melhor. Se vamos usar esses recursos para uma festa de três dias (Carnaval) ou ao longo de 365 dias ao ano – pondera o prefeito.

Apesar do remanejamento, o Carnaval do Rio vai receber novos investimentos em 2018. A Avenida Marquês de Sapucaí passará por obras para melhorar as condições de infraestrutura oferecidas às escolas de samba. O planejamento prevê a modernização dos sistemas de luz e som, além da instalação de telões por toda a passarela. O remanejamento da verba não quer dizer que as escolas de samba ficarão sem recursos, uma vez que o Conselho de Turismo poderá investir diretamente nas agremiações por intermédio de um fundo setorial ou por cadernos de encargos.