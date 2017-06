Crivella abre novo acesso ao Galeão para táxis: 'População vai aplaudir a medida'

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, participou na manhã desta segunda-feira, dia 12, da abertura da Ponte Estaiada da Ilha do Governador ao tráfego de táxis. A medida visa agilizar a chegada de taxistas e seus passageiros ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão. O prefeito disse que o trecho de 6,5 quilômetros do corredor do BRT que passará a ser compartilhado estava sendo subutilizado.

- As pontes estaiadas, aquelas obras de arte, ficam vazias a maior parte do tempo. Agora, vamos ver os "amarelinhos" passando por ali. Temos certeza que a população do Rio que precisa de táxi vai aplaudir a medida. E o turista vai ficar com uma boa impressão da cidade e vai querer voltar, porque na ida para o aeroporto vai passar por esse monumento (ponte estaiada).

A redução de tempo no acesso ao Galeão deverá ser de 20 a 30 minutos no horário de rush. A medida vale apenas para as seguintes áreas: viaduto de acesso ao corredor Transcarioca, rotatória da Avenida dos Campeões, Arco Estaiado Prefeito Pedro Ernesto, Avenida Brigadeiro Trompowsky, ponte estaiada e Avenida Vinte de Janeiro. A circulação de táxis por esses trechos ficará liberada de segunda a sábado, das 7h às 20h. O vice-prefeito e secretário Municipal de Transportes, Fernando Mac Dowell, lembrou do grande fluxo de pessoas no Aeroporto Tom Jobim.

- Essa medida irá beneficiar quem utiliza o Galeão, que atualmente tem um fluxo de 20 milhões de passageiros por ano.

A liberação desses trechos permite que os táxis não precisem circular pela pista lateral da Avenida Brasil, onde o trânsito sofre o impacto provocado pelas obras do corredor Transbrasil. Segundo o diretor de Engenharia de Tráfego da CET-Rio, André Ormond, estudos indicam que o trecho do BRT Transcarioca entre Avenida dos Campeões (Bonsucesso) e o aeroporto do Galeão tem capacidade para receber esse tráfego adicional sem impactar o serviço do BRT.

Será implantada uma sinalização especifica de orientação para os táxis e painéis de mensagens variáveis vão orientar os motoristas no novo trajeto. O taxista Adriano Gomes, que trabalha na praça há 16 anos, comemorou a decisão da Prefeitura.

- Depois do lançamento do aplicativo Taxi.Rio, agora temos mais uma boa notícia. Para a gente é ótimo porque vai dar fluidez e rapidez na viagem.