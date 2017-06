Cães treinados pela PM apreenderam 4 toneladas de drogas em 2017

A utilização de cães treinados pela Polícia Militar (PM) do Rio tem ajudado nas operações contra drogas no estado. Este ano foram apreendidas, até agora, cerca de 4 toneladas de drogas com o trabalho dos agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC). De acordo com a PM, o total é resultado do intenso treinamento feito no batalhão com os animais. No ano passado, essas operações conseguiram recolher 9 toneladas de drogas. Conforme os dados da corporação, os cães ajudaram a tirar das ruas mais de 30 toneladas de drogas, desde 2011, quando o batalhão foi criado.

“Este número é resultado do treinamento feito no BAC, como preparação de novos cães e capacitação dos policiais que atuam com eles. Infelizmente, as drogas estão presentes nas diversas comunidades cariocas, na maioria das vezes provenientes de outros estados e até países”, disse o primeiro-tenente do BAC, Felipe da Silva Rodrigues.

Atualmente, o batalhão tem 219 policiais e 70 cães das raças pastor alemão e holandês, belga de malinois, rottweiler e labrador. O treinamento dos animais é feito em quatro etapas: adestramento, treino físico, memorização e busca dos odores. Os cães são escalados em sistema de rodízio e sempre é reservado um tempo para o descanso. Em geral, têm um dia de folga, um de treinamento e um de operação.

O primeiro-tenente Felipe da Silva Rodrigues afirmou que a corporação tem atuado nestas operações de Segurança Pública fazendo a sua parte, mas, ponderou que a Segurança Pública além de direito e é responsabilidade de todos, por isso, espera o apoio da sociedade. “Contamos com a ajuda dos outros órgãos e também com a população, que pode nos auxiliar denunciando os esconderijos de criminosos, bem como o local onde essas drogas são armazenadas.”