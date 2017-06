Rio de Janeiro tem noite com frio de 10°C

A forte massa de ar seco, de origem polar que avançou sobre o Sudeste e ausência de nebulosidade durante a madrugada propiciaram um amanhecer muito frio em muitas cidade do estado do Rio, inclusive na capital neste domingo (11).

De acordo com o INMET a temperatura mínima registrada na cidade foi de apenas 10,8°C no Alto da Boa Vista, na zona oeste carioca. Esta valor representa um novo recorde de madrugada mais fria do ano, até agora, pois a menor marca anterior de mínima era de 14°C no dia 13 de maio.

Algumas outras áreas da cidade amanheceram até um pouco mais fria, como por exemplo na região do aeroporto de Campo dos Afonsos, na zona oeste, onde os termômetros indicavam apenas 10°C por volta de 06h. Em junho do ano passado foi registrada uma das menores temperaturas mínimas do histórico de medições com o valor de apenas 8,6°C no dia 13.

Com o tempo firme e o sol brilhando forte, a temperatura sobe ao longo do dia, com máxima prevista de 25°C para tarde. Na segunda-feira o frio vai diminuindo com o enfraquecimento da massa de ar polar e a madrugada já não deve ser tão gelada. A aproximação de instabilidade casam pancadas isoladas de chuva a partir do final da tarde.