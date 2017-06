Professor da Uerj com pós-doutorado pede emprego nas redes sociais

A grave crise financeira pela qual passa o Estado do Rio de Janeiro, decorrente da má gestão do dinheiro público e da corrupção e desvio de recursos públicos da organização criminosa comandada pelo ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), levou o professor da Uerj Evandro Brum Pereira a fazer um protesto contra o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB).

Professor do Departamento de Físico-Química da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), com pós-doutorado na Espanha, Evandro lembra que, sem receber salários, docentes altamente qualificados da instituição estão passando por uma "situação catastrófica".

"Estou postando uma foto que expressa a situação que estamos passando na Uerj, devido ao descaso total do (des)Governo do Estado do Rio de Janeiro em relação à nossa Instituição. O objetivo desta foto é ser divulgada nas redes sociais visando dar visibilidade ao caos que o Governo implantou em nossa Instituição. Se quiserem compartilhar será ótimo. Tirei essa foto também na rua e já causou impacto. Um senhor quis contribuir com dinheiro e expliquei que era só uma foto para divulgação", escreveu o professor.

A publicação já teve 2 mil compartilhamentos e comentários de indignação contra a situação da Uerj e de seus funcionários e alunos.