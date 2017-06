Princípio de incêndio no Lagoon neste domingo fecha restaurante

Por volta das 10h deste domingo um princípio de incêndio ocorreu no Lagoon, centro de gastronomia e entretenimento localizado na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa.

Agentes do grupamento do Corpo de Bombeiros da Gávea foram acionados e contiveram o fogo. O incêndio começou na coifa do Giuseppe Grill Mar, um dos restaurantes do local e foi contido por volta do meio-dia.

Não havia ninguém no local na hora, e não há vítimas, pois o complexo só abre ao meio-dia. A fumaça preta chamou a atenção de quem passava pela lagoa Rodrigo de Freitas e houve um princípio de engarrafamento na região.