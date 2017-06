Polícia Civil, em ação conjunta com o GAECO, prende o vereador Jeffinho do Gás 

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói/São Gonçalo (DHNSG), em ação/investigação em conjunto com MPRJ/GAECO, prenderam, na tarde deste sábado (10/06), na entrada da Ponte Rio/Niterói, sentido Rio de Janeiro, o vereador do município de Iguaba, Jeferson Ferreira Martini, 34 anos, com base em mandado de prisão temporária, expedido pela Vara Criminal de Iguaba Grande.

O Vereador é suspeito de ser o mandante do homicídio de Carlos Henrique, conhecido como Cariri, ocorrido no mês de janeiro deste ano em Iguaba Grande.

As investigações ainda evidenciaram que o vereador preso, Jeffinho do gás, possuía uma relação contratual com a vítima na compra de um terreno em Araruama, sendo suspeito de executar Cariri em razão do conflito de interesses entre eles.

A prisão temporária foi decretada, pelo período de 30 dias, por ser considerada necessária para a continuidade nas investigações.