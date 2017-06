Nova Iguaçu paga primeira parcela do salário de dezembro nesta terça

A Prefeitura de Nova Iguaçu informa que o pagamento da metade do salário do mês de dezembro de 2016 – que estava previsto para o dia 15 de junho– foi antecipado para o dia 13. Além disso, no dia 16 de junho (sexta-feira), foi decretado ponto facultativo no serviço público do município.

Mesmo diante de uma dívida de mais de R$ 400 milhões deixada pela gestão passada, incluindo três folhas de pagamento atrasadas (novembro, dezembro e 13º salário), o prefeito Rogerio Lisboa tem reorganizado as contas do município e pago os servidores.

O décimo terceiro e o mês de novembro já foram quitados. Fica faltando apenas a segunda parcela do pagamento do salário de dezembro de 2016, prevista para o dia 15 de julho.