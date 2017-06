Crivella participa de campanha às vésperas do Dia Mundial do Doador de Sangue

O prefeito Marcelo Crivella dedicou, a manhã desse sábado (10/06), para incentivar a campanha de doação de sangue. Pela segunda vez esse ano, ele visitou o Hemorio para realizar a simples e boa ação que pode salvar vidas. A iniciativa foi para ajudar a promover o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado no dia 14 de junho.

- De seis em seis é bom a gente doar. Doar faz bem, não dói nada e é um benefício enorme. Vocês não imaginam quantas pessoas estão hoje nos hospitais precisando de sangue - alertou Crivella.

O prefeito doou cerca de 400 ml de sangue em pouco mais de cinco minutos. A presença de Crivella no Hemorio acabou movimentando o hemocentro. Muita gente seguiu o exemplo do prefeito, que nessa sexta-feira postou um convite aos seus seguidores nas redes sociais. Durante a manhã, a fila para a doação precisou ser organizada do lado de fora da sala de espera.

- É um ato que enobrece, dignifica o povo do Rio de Janeiro. Nós não podemos deixar faltar sangue nos nossos hospitais. Eu faço esse apelo a todos: vamos doar sangue! – convidou o prefeito.

A primeira doação de Crivella em 2017 foi feita no dia 2 de janeiro, inaugurando sua agenda pública como prefeito da cidade. Na época, havia a informação que os estoques estavam baixos. A visita ao Hemorio serviu para incentivar a população carioca a doar sangue. Na ocasião, o hemocentro realizou o dobro de coletas em relação ao mesmo período do ano anterior.

Atualmente, de acordo com o Hemorio, são coletadas 150 bolsas de sangue por dia, quando o ideal seriam 300 bolsas dia.