 Presos envolvidos na morte de professor de Educação Física em Itaguaí

Policiais da 50ª DP (Itaguaí) prenderam, nesta sexta-feira (9), Leonardo Rodrigues Castilho e Aguinaldo Santos Machado, pelo crime de homicídio. Eles são acusados de terem matado o professor de Educação Física Diego Barbosa dos Santos, cujo corpo foi encontrado, no dia 06 de maio, no leito da linha férrea, em Itaguaí.

Durante as investigações, os agentes encontraram o carro da vítima abandonado em uma estrada deserta naquela localidade. A autoridade policial foi ao local acompanhado de sua equipe e arrecadou o veículo, que foi periciado.

A perícia papiloscópica encontrou fragmentos de digitais que, após pesquisa, resultou na identificação de um dos suspeitos do crime. O delegado representou pela prisão dos envolvidos, que foi concedido pela Justiça. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por relações homoafetivas entre os envolvidos.