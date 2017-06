Metrô antecipa horário de fechamento neste sábado

O MetrôRio vai operar em esquema especial durante três sábados consecutivos (10/06, 17/06 e 24/06) e no feriado de Corpus Christi (15/06) para finalizar o serviço de instalação e testes do piloto automático na Linha 4. O sistema reduz o consumo de energia e melhora a performance do trem, dando mais previsibilidade e regularidade à operação.

Nesses quatro dias, o metrô abrirá normalmente – aos sábados, às 5h, e no feriado, às 7h –, porém o fechamento das estações Cantagalo, General Osório, Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah, Antero de Quental, São Conrado e Jardim Oceânico será antecipado para as 22h. A operação da Linha 1 será realizada entre Uruguai e Siqueira Campos até meia-noite. A Linha 2 não sofrerá alteração.

A linha Antero de Quental-Gávea, do ônibus Metrô Na Superfície, também encerrará a atividade às 22h. O usuário que desejar seguir viagem até a Gávea poderá optar pela estação Botafogo e buscar o Metrô Na Superfície que parte desse local. A transferência entre as Linhas 1 e 2 permanecerá no Estácio.