Guarda Municipal e Polícia Militar realizam ação de ordenamento em Barra de Guaratiba

Guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) e policiais militares do Batalhão Florestal realizaram, nesta sexta-feira (09/06), operação conjunta no Pontal do Perigoso, em Barra de Guaratiba, Zona Oeste da cidade.

A ação percorreu as trilhas da Praias do Meio, do Perigoso e a Pedra da Tartaruga, com foco na prevenção de crimes ambientais e da prática de camping, que é proibida na região, e também para garantir o ordenamento e a segurança dos visitantes.

Durante a fiscalização, cinco acampamentos foram desfeitos, com dez barracas desmontadas e cerca de 50 pessoas revistadas e orientadas.

A região do Pontal do Perigoso integra a Trilha Transcarioca, maior trilha urbana da América Latina. Com 180 Km de extensão, da Restinga de Marambaia ao Pão de Açúcar, a Transcarioca interliga seis unidades de conservação municipais, estaduais e federais, e conta com efetivo do GDA, que atua nos acessos e em pontos estratégicos da Floresta da Tijuca, Parques da Cidade e da Catacumba e nos Morros do Pão de Açúcar e da Urca/Pista Cláudio Coutinho.

Recentemente, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, assinou decreto que reconheceu a Trilha Transcarioca como corredor ecológico da cidade.