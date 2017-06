Gestores do turismo fluminense vivenciam um dia na Setur-RJ

Representantes das secretarias municipais de Turismo dos 92 municípios do Rio de Janeiro estão sendo convidados pela Secretaria de Estado de Turismo para participar do “Estágio de Familiarização”. O projeto, que teve início em maio, tem como objetivo consolidar um intercâmbio dinâmico entre a Setur-RJ/TurisRio e os gestores da atividade no interior.

Esta semana dirigentes de Teresópolis, Carmo e Sumidouro estiveram na sede estadual onde, ao logo do dia, visitaram os diversos setores e receberam informações sobre os projetos e ações que são desenvolvidas na área de cada diretoria. Wesley Vieira Muniz, secretário de Cultura de Carmo, agradeceu a recepção e reforçou que as informações passadas serão muito importantes para o desenvolvimento do trabalho no seu município.

- O apoio oferecido pela Setur para o fomento do turismo em Carmo nos motivou mais ainda a elaborar projetos e ações que valorizem os atrativos da nossa cidade. Já temos muitos planos e com o valioso contato que tivemos hoje, com os técnicos da secretaria estadual, mais ideias começam a surgir.

Segundo Cesar Werneck, diretor de Planejamento e Projetos da TurisRio, o Estágio de Familiarização é um auxílio para que os gestores do turismo do interior possam adquirir conhecimentos. Além disso, é uma oportunidade para tirar dúvidas sobre o Manual de Apoio Técnico aos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo, que está sendo distribuído durante os Fóruns Regionais de Fortalecimento do Turismo.

- Já estivemos em cinco regiões turísticas do Estado. Os secretários desses municípios já receberam a publicação que produzimos com o objetivo de ser um instrumento para apoiar estudos, a organização e a estruturação do setor turístico. O estágio de familiarização permite uma importante troca de informações, fundamental para o alinhamento de ações em prol do turismo do nosso Estado.

O estágio é dividido em etapas. No período matutino, os visitantes conversam com os responsáveis e equipes da diretoria de Planejamento, Marketing e Operações. À tarde, conversam com os profissionais ligados aos projetos em andamento, assessoria de comunicação e programa de artesanato. Ao final os profissionais receberam das mãos do Secretário e da sua diretoria, um certificado. Guapimirim, cidade localizada na região turística da Serra Verde Imperial, já agendou para o próximo dia 22 a sua vinda à Setur-RJ/TurisRio.