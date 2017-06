Detran presente chega a Três Rios

O Detran Presente vai levar mais uma novidade para os moradores da cidade de Três Rios neste sábado. Os cidadãos que tiveram suas carteiras de habilitação furtadas ou roubadas poderão emitir a segunda via gratuitamente.

O Detran Presente vai ocupar a Beira Rio (Avenida Alberto Lavinas, s/nº, Centro), das 9h às 16h, com inúmeros serviços do órgão num único local e em um só dia.Quem for realizar este serviço precisa apresentar o Boletim de Ocorrência que comprove o furto ou roubo da carteira de habilitação. Também é necessário levar uma cópia de um documento de identificação e a cópia do registro policial.

– Queremos minimizar a demanda reprimida da cidade para os serviços do Detran – destacou o presidente do Detran, Vinicius Farah. Três Rios será o quarto município do Rio de Janeiro a receber o Detran Presente. O projeto já ultrapassou a marca de 6,6 mil atendimentos nos três primeiros eventos, em Petrópolis, Saquarema e Duque de Caxias.

Em Caxias, foram realizados 2.543 atendimentos. Na cidade de Saquarema, foram 2.450. Em Petrópolis, foram 1.613.Todos os moradores dos municípios vizinhos do Centro-Sul e da Região Serrana poderão aproveitar os inúmeros serviços oferecidos pelo Detran.

Além da vistoria, o cidadão também poderá retirar sua carteira de identificação, renovar a Carteira Nacional de Habilitação, além de abrir recursos contra multas e processo de suspensão. Também será oferecido o serviço de licenciamento anual sem vistoria. Confira a lista completa dos serviços que serão oferecidos em www.detran.rj.gov.br.