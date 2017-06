Crivella homenageia Shimon Peres com nome de praça em Copacabana

O ex-presidente de Israel Shimon Peres, que lutou pela paz no Oriente Médio, foi homenageado nesta sexta-feira, dia 9, pelo prefeito Marcelo Crivella. O líder pacifista dá nome à praça que fica na esquina das ruas Figueiredo de Magalhães e Tonelero, num dos acessos da estação Siqueira Campos do metrô, em Copacabana.

- Foi um líder que jamais traiu seus princípios, seus valores, seu amor pela paz. Acho que o povo carioca tem que se inspirar nele. Aos 93 anos, carregava a mesma bandeira. Nós não podemos jamais desistir da nossa cidade. Vamos lutar até o último dia para ver nossa cidade em paz - afirmou Crivella.

Copacabana é o bairro carioca que concentra a maior comunidade judaica, com cerca de 3.500 famílias, de acordo com o Consulado de Israel. Autor do projeto que resultou na homenagem, o vereador Marcelo Arar exaltou as qualidades do ganhador do Prêmio Nobel da Paz, que morreu em setembro do ano passado, aos 93 anos:

- Colocando o nome dessa praça de Shimon Peres vamos eternizar a mensagem de amor e paz desse grande líder mundial.