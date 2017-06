Bandidos fazem arrastão em lojas de shopping em Irajá, Zona Norte do Rio

No início da noite da última sexta-feira (9), por volta das 18h, homens armados entraram no Shopping Via Brasil, em Irajá, na Zona Norte do Rio, e assaltaram diversas lojas do centro comercial.

De acordo com testemunhas, cerca de dez homens entraram pelo estacionamento do shopping e roubaram uma loja de aparelhos eletrônicos no terceiro andar. Segundo funcionários do shopping, todos os celulares que estavam na vitrine da loja foram roubados. Durante a fuga, os homens roubaram outras lojas e alguns clientes que andavam pelo shopping.

A polícia foi acionada, chegou ao local e revistou diversos carros, porém ninguém foi preso. De acordo com a assessoria do shopping Via Brasil, o local voltou a funcionar normalmente após a sequência de assaltos.