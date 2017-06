Rio lança aplicativo que informa condições das praias

Turistas e moradores do Rio de Janeiro já podem contar com um aplicativo para verificar as condições das praias do estado. A consulta das condições de banho pelo celular é feita em tempo real. Criada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a ferramenta já está disponível em fase de teste para download no Portal do Inea (www.inea.rj.gov.br/partiupraia).

O aplicativo permitirá informar à população a condição de banho das praias de todo o estado, além de outros detalhes como dia da coleta dos dados, localização do ponto de coleta e foto da praia.

Cartilha de balneabilidade também está disponível no portal do Inea

O usuário poderá localizar automaticamente (via GPS) as praias mais próximas e suas respectivas condições de banho. Também poderá selecionar manualmente as praias.

Também está disponível no portal do Inea uma cartilha de balneabilidade. A publicação reúne informações sobre como é feita a análise das condições das praias, detalhando os fatores que contribuem para que o local esteja próprio ou impróprio para banho.