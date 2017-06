Praça In Rio Lagoa Beer e Truck reune gastronomia e cervejas com música e shows gratuitos

O Parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas, será o palco do Praça In Rio Lagoa Beer e Truck de hoje (09) até domingo, 11 de junho.

Ao todo 30 expositores , entre trucks e bikes, irão participar e oferecer ao público o melhor da gastronomia de rua com uma grande variedade de comidas, cervejas artesanais, bebidas e sobremesas. Tudo isso com muita música e diversão num dos lugares mais bacanas do Rio de Janeiro.

Participarão do evento: Biere Moulin, 2 Irmãos Cervejaria, Cervejaria Backer, Don Cevada Cervejas Artesanais, Quality Beer, Crazy Rocker, Cervejaria Matoso, Kanguru Food Truck, Kombuteco, Cervejaria Mohave, Bora Bora, Gelateria, Quero Churros, Camaleão Drink Bike, Capa Preta, Craft Burger, Carangos Beer, Beer Happy Truck, Crepes Bon Profit, Bifeteria Carioca, El Gato, Monstruck, Basilic Pizza, Expresso Tapioca.

Programação

09 de junho: Quarteto Acústico Jeferson Gonçalves (20h)

10 de junho: Pepê (18h), George Israel (20h)

11 de junho: Marcelinho da Lua

Serviço: Praça In Rio Lagoa Beer e Truck

Data: 09 a 11 de junho. Sexta, de 18h às 23h. Sábado e domingo, de 14h às 23h

Local: Parque dos Patins - Lagoa - Avenida Borges de Medeiros, s/n - próximo ao Jockey Club

Entrada e estacionamento gratuitos