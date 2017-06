Operação contra o tráfico no Rio prende 19 homens e apreende 10 armas

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) divulgou no final da tarde desta sexta-feira (9) o balanço da operação integrada nas comunidades dos bairros da Tijuca, na zona norte, e de Santa Teresa, na região central do Rio. Na ação, participaram unidades de elite da corporação, com apoio do Batalhão de Ações com Cães e de um helicóptero blindado. A operação ocorreu nos morros do Fallet, Fogueteiro, Prazeres e Escondidinho.

Ao todo, foram presos 19 homens e apreendidas 10 armas, entre elas, seis fuzis automáticos e seis pistolas, além de munição, rádios transmissores e grande quantidade de drogas. Foram recuperados ainda 10 carros e sete motos roubados. As ações deixaram mais de 1,7 mil crianças sem aula, que não saíram de casa para ir à escola, por medida de segurança.

Em outra frente, a tropa de elite da Polícia Civil, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), participou de operação junto com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora da PM nas comunidades do Turano, de Paulo Ramos e Júlio Ottoni, no Rio Comprido, com a finalidade de montar um cinturão de combate ao crime organizado, devido ao aumento da incidência de crimes nessa região da cidade.