Mulher acidentada ao fugir de rato no McDonald’s receberá indenização de R$ 40 mil, decide STJ

Uma mulher que sofreu fratura ao tentar fugir de um rato que invadiu a área de alimentação de uma loja do McDonald’s no Rio de Janeiro recebeu o direito a uma indenização por dano moral de R$ 40 mil. A decisão é da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, por unanimidade, rejeitou recurso apresentado pela empresa.

A autora da ação relatou que ela foi ao restaurante em seu horário de almoço e que, durante a refeição, foi surpreendida pela presença de um rato. Ela se ajoelhou em uma das cadeiras para fugir do roedor, mas o animal tentou subir na cadeira. Ao tentar sair do assento, ela caiu e fraturou o tornozelo.

Devido ao acidente, a autora diz que deixou de trabalhar por 75 dias, recebendo o benefício do INSS, menor que o seu salário habitual. Ela também alegou ter sofrido dano estético por causa de cirurgia no tornozelo.

A juíza de primeira instância determinou ao McDonald’s o pagamento de indenização por dano moral de R$ 40 mil, além da diferença salarial que a mulher deixou de receber em virtude do acidente. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) acrescentou à condenação indenizações por dano estético (R$ 1 mil) e pela incapacidade parcial permanente, de 3% sobre a expectativa de vida da autora.

Em recurso dirigido ao STJ, a franquia alegou que o valor fixado a título de danos morais foi desproporcional ao dano sofrido pela mulher. Para o McDonald’s, a autora também teria se recuperado totalmente da fratura, o que afastaria a condenação por suposta incapacidade parcial permanente.

A relatora do recurso especial, ministra Isabel Gallotti, destacou inicialmente que o TJRJ concluiu como incontroversa a responsabilidade objetiva da rede de restaurantes pela queda da autora, bem como pelas lesões que ela sofreu. A ministra também destacou que, segundo o acórdão fluminense, a mulher não recebeu ajuda dos funcionários que estavam no local, e que um deles, inclusive, teria mandado que a autora se levantasse após a queda, e o gerente teria afirmado que “conhecia fratura, e que, no caso dela, não era”.

“Assim, inviável a apreciação dos fatos e provas constantes dos autos, inclusive a falta de apoio à vítima no momento do acidente, bem como a conclusão da origem acerca destes, a fim de verificar a correta valoração dos danos morais, por exigir o reexame fático e esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ”, concluiu a ministra ao manter a condenação.