Morre a ex-deputada Marina Magessi, que prendeu Uê e Robertinho de Lucas

A inspetora e ex-deputada federal Marina Magessi morreu nesta sexta-feira (9), no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, Zona Norte do Rio. De acordo com o hospital, ela deu entrada na emergência na quarta-feira, e foi transferida para o CTI. O estado de saúde piorou e ela faleceu por falência múltipla de órgãos.

Marina Magessi foi a primeira mulher a chefiar a Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Se formou em jornalismo, mas não chegou a exercer a profissão. Em 2006, foi eleita deputada federal pelo Partido Popular Socialista com mais de 55 mil votos.

Na Polícia Civil, liderou o setor de investigações de unidades como a Polinter e a antiga Delegacia de Repressão Entorpecentes (DRE), e participou da prisão de traficantes como Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê, e de Robertinho de Lucas. Também investigou o traficante Elias Maluco, que está preso.

Em 2008, Marina Magessi lançou o livro autobiográfico "Dura na Queda".

A Polícia Civil divulgou nota de pesar através de sua assessoria de imprensa. Veja:

A Chefia da Polícia Civil tem o triste dever de comunicar o falecimento da Inspetora de Polícia Marina Terra Maggessi de Souza, matrícula 268.667-3, ocorrido na madrugada do dia 09 de junho, em decorrência de causas naturais.

Ao longo de 27 anos de serviços prestados à Instituição, interrompidos apenas para o exercício de um mandato de deputada federal, Marina Maggessi, por ter desempenhado o seu mister com grande profissionalismo, zelo e dedicação, sempre mereceu o reconhecimento e a admiração de seus pares e superiores, de jornalistas e políticos, de membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, da classe artística e líderes da sociedade civil organizada.

O velório ocorrerá amanhã, 10 de junho, a partir das 11h, na capela G do Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, com sepultamento previsto para às 14h30 no Mausoléu da Polícia Civil.

Nosso muito obrigado aos anos dedicados à causa policial, Marina. Descanse em paz, nobre Policial Civil