Machado de Assis visita o Cemitério da Penitência em tour guiado por historiador

Um dos maiores nomes da literatura mundial, o jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo Machado de Assis estará, “em pessoa” no próximo dia 10, no Cemitério da Penitência.

Ele será homenageado no passeio histórico gratuito comandado pelo professor Milton Teixeira um dos mais antigo cemitérios da cidade (1875).

Conhecido como o Bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis será interpretado pelo ator Tiago Azevedo, que irá falar sobre a construção da metrópole do Rio de Janeiro usando trechos de livros como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas.

Cubas, que se auto denominava como um ‘defunto autor e não um autor defunto’, dará um toque de humor ao passeio em declarações divertidas e ácidas, como “(...) gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou”.

A cidade do Rio de Janeiro é a grande estrela da obra de Machado de Assis, sua musa inspiradora, onde passou toda a vida. E várias personalidades da corte portuguesa, que ajudam a contar a história da construção dessa grande metrópole estão sepultadas no Cemitério da Penitência, como o Comendador Francisco Ferreira das Neves, que dá nome ao tradicional Largo das Neves, em Santa Teresa.

Milton Teixeira destaca, entre tantos nobres e ilustres personagens, o Barão de Vista Alegre, Manoel Pereira de Souza Barros, que herdou fazendas de café do pai e participou ativamente da vida política do Império. Foi também um dos fundadores e chegou a presidir a Companhia Estrada de Ferro União Valenciana. E ainda, entre outros, Cândido Borges Monteiro, mais conhecido pelo título de Visconde de Itaúna. Monteiro foi membro do Conselho do Imperador D. Pedro II e médico da Família Imperial, tendo inclusive dado assistência aos partos dos filhos do Imperador, especialmente o da princesa Isabel.

Para participar do passeio turístico, que é gratuito, não há necessidade de inscrição prévia, basta chegar no Cemitério da Penitência quinze minutos antes do início do tour, marcado para às 14 horas.

O Cemitério da Penitência fica à rua Monsenhor Manoel Gomes 307, no Caju. O telefone para informações é 2580-4479.