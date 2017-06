Explosão em sonda na Bacia de Campos deixa quatro feridos no Rio

Uma explosão na sonda NS 32 na manhã desta sexta-feira (9) deixou quatro feridos no Campo de Marlim, na Bacia de Campos, no Litoral Sudeste brasileiro. De acordo com a Petrobras, a explosão ocorreu por volta das 8h e afetou a caldeira da sonda, que é operada pela Odebrecht Óleo e Gás, a serviço da companhia petrolífera estatal.

Dos quatro feridos, três sofreram queimaduras pelo corpo e um teve apenas ferimentos leves, segundo a estatal.

Ainda segundo a Petrobras, não houve qualquer incêndio depois da explosão. O plano de emergência foi acionado e equipes especializadas estão monitorando a sonda, que, de acordo com a empresa, não oferece riscos. A Petrobras informou ainda que investigará as causas do acidente.