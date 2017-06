Edição de junho da Feira Orgânica do Carioca Shopping acontece no próximo sábado, dia 10

Quem gosta de alimentação saudável não pode perder a edição de junho da 'Feira Orgânica Carioca Shopping'. O evento será realizado no dia 10 de junho e contará com a participação de produtores e expositores que se dedicam exclusivamente ao cultivo e comercialização de alimentos 100% orgânicos.

Nesta edição haverá uma Aula-Show para adultos, às 15h, com a equipe do Projeto Favela Orgânica. Na aula, os alunos vão aprender a preparar receitas aproveitando partes dos alimentos que, geralmente, são descartadas como cascas, talos e folhas. No final, haverá degustação coletiva dos pratos produzidos.

As poucas partes não aproveitadas serão colocadas em recipiente específico e encaminhadas a compostagem. Haverá, ainda, uma barraca que comercializará os alimentos que são produzidos na Horta Carioca, plantação que o Carioca Shopping cultiva parte externa do restaurante Oliva. Toda a renda dessa barraca será revertida para instituições sociais do entorno do Shopping. Destaque para as barracas de comidinhas que vendem quitutes como coxinha de jaca, moqueca vegana, saladinhas, sorvete vegano e comida árabe vegana.

Para que a garotada entre no clima da vida saudável, haverá uma 'Oficina de Plantio' gratuita às 11h. As inscrições deverão ser feitas no local. Mais do que uma feira, o projeto tem como objetivo mostrar para a população a importância do consumo de alimentos produzidos de forma natural.

O Carioca Shopping foi o primeiro empreendimento na Zona Norte a realizar uma feira orgânica. Por isso, muitos consumidores já aguardam a edição mensal para fazer suas compras e conhecer os novos produtores. O evento acontecerá das 10h às 17h. A entrada é gratuita. Vale conferir.

Serviço: 'Feira Orgânica'

Data: 10 de junho (sábado) das 10h às 17h

Local: Estacionamento aberto do Carioca Shopping, entrada pela Av. Meriti, em frente à torre comercial do Carioca Offices. O Carioca Shopping fica na Av. Vicente de Carvalho 909, Vila da Penha

Entrada Gratuita

Mais informações: (21) 2430-5120