PF apreende 240 quilos de pasta de cocaína em rodovia do Rio

Policiais federais (PF) apreenderam nessa quarta-feira (7) 240 quilos de pasta base de cocaína, no Sul fluminense. Quatro homens foram presos durante a ação, que ocorreu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Barra do Piraí.

De acordo com a Polícia Federal, a droga estava escondida na carroceria de uma caminhonete procedente do estado de São Paulo e que tinha como destino o Rio de Janeiro. O veículo foi abordado e a presença da droga foi detectada com a ajuda de um cão farejador.

O motorista do carro foi preso, assim como os ocupantes de dois carros que, segundo a PF, estavam atuando como batedores do veículo com a droga. Dois dos presos estavam parados em um posto de gasolina, na mesma rodovia. O quarto suspeito foi preso em Seropédica, em outro veículo. Eles serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.