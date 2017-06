Ônibus é incendiado em protesto na Zona Norte do Rio

A Avenida Edgard Romero, na altura de Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio, está interditada nos dois sentidos, na manhã desta quinta-feira (8), após um ônibus ser incendiado por manifestantes no local.

A manifestação seria contra a morte de uma pessoa no local, após perseguição policial. Equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) estão no local.

Mais cedo, um protesto já havia fechado uma pista da via. Parte do comércio também fechou as portas. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio pede que motoristas evitem a região.