Ônibus do BRT é incendiado na zona norte do Rio

O corredor de ônibus articulados Transcarioca teve seu serviço parcialmente paralisado no fim da manhã de hoje (8) após um coletivo ser incendiado por manifestantes na altura de Vaz Lobo, na zona norte do Rio.

Em nota, a Polícia Militar afirmou estar acompanhando a manifestação de um grupo de moradores no local, após a morte de um homem que, segundo a polícia, foi morto em confronto. O caso está sendo acompanhado pela Divisão de Homícidios da Polícia Civil.

A PM informou que policiais do 9º Batalhão foram à região na manhã de hoje para atender a um chamado que relatava roubo de um caminhão de carga, nas proximidades do Mercadão de Madureira.

Foram afetadas as linhas Semidireto Galeão, Expresso e Parador Fundão (entre Madureira e o Galeão). Segundo o Consórcio BRT, não há informações sobre passageiros feridos até o momento.

O veículo foi incendiado na Avenida Edgar Romero, altura da Rua Manuel Machado, no sentido Galeão-Madureira do do BRT Transcarioca.

A Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor) repudiou o episódio e lembrou que outro ônibus foi incendiado no fim da noite de ontem, em Guadalupe, quando seguia para a garagem da empresa.