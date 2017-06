H. Stern delata mais R$ 4 mi em joias compradas com propina por Cabral

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e a ex-primeira-dama Adriana Ancelmo devem sofrer uma nova denúncia, preparada pelo Ministério Público Federal, sob a acusação de compra de joias com uso de propina obtida por meio de obras do estado do Rio. A acusação tem como base a delação premiada da joalheria H. Stern.

A empresa listou 41 itens adquiridos pelo casal desde 2009. São 30 peças a mais do que se sabia no começo das investigações. O valor das peças equivale a R$ 4 milhões. As denúncias já apresentadas listavam 66 peças que somam R$ 6,9 milhões.

A colaboração premiada da H. Stern descreve a aquisição de três joias com valor superior a R$ 1 milhão. A nova denúncia, além de ampliar o valor em joias adquiridas ilegalmente pelo casal, também tem como objetivo detalhar o mecanismo de ocultação e lavagem de dinheiro por meio do mercado de joias.

A investigação revelou que duas joalherias mantinham um controle paralelo de venda de peças, sem emissão de notas fiscais. Elas teriam burlado a regulamentação do setor, que exige comunicação ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) de toda transação acima de R$ 10 mil.

No caso de Cabral e Ancelmo, o relato das joalherias inclui um agravante considerado suspeito. As parcelas eram quitadas com dinheiro vivo na maioria dos casos, segundo as investigações.