Crivella garante renovação da operação Centro Presente

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, garantiu a renovação do contrato da operação Centro Presente. A afirmação foi feita na manhã desta quinta-feira, dia 8, durante o evento de reabertura do Passeio Público à população da cidade.

- Essa semana a Prefeitura conseguiu os recursos necessários para renovar o contrato.

O programa é uma parceria da Prefeitura do Rio com o governo do estado e a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ).

O superintendente Regional do Centro, Marcelo Rotenberg, explicou que a contrapartida da Prefeitura no convênio é de cerca de R$ 2 milhões por mês. Segundo ele, a operação Centro Presente provocou uma redução de 80% no índice de criminalidade na região.