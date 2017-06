Ações policiais fecham escolas e 11 mil alunos ficam sem aula no Rio

Mais de 11 mil alunos da rede pública de educação do Rio de Janeiro não tiveram aula nesta quinta-feira (8) em razão de ações policiais realizadas em Guadalupe, Madureira e na comunidade de Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 11.322 estudantes foram dispensados das aulas hoje por medida de segurança. No total, 22 escolas, seis creches e 10 Espaços de Desenvolvimento Infantil estão fechados.

Somente no Complexo da Maré, 25 unidades de ensino estão sem funcionar, totalizando 8.610 alunos fora das salas de aula. Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Coordenadoria de Operações Especiais da Polícia Civil resultou em troca de tiros com criminosos da região. O objetivo da ação era cumprir um mandado de prisão e outro de busca e apreensão na comunidade. Durante a operação, a polícia apreendeu um veículo roubado, no qual foram encontrados 12 quilos de maconha.