Zona Norte do Rio debate o papel da mulher na sociedade

O Centro Universitário Celso Lisboa, no Engenho Novo, promove, no dia 14 de junho, a 3ª edição do evento gratuito 'Cultura&Bate-Papo&Música&Gastronomia'.

Com apresentação de documentário, performance e roda de bate papo, a proposta é refletir sobre a luta e a posição da mulher na sociedade. O evento é aberto ao público e acontece das 17h às 21h.

A ideia é realizar um encontro onde as marcas, as memórias e as vozes da mulher ganhem representação. A iniciativa pretende ainda suscitar um olhar crítico por meio das atividades que serão oferecidas, além de manter contato com os alunos e pessoas interessadas pelas iniciativas da Celso Lisboa.

Programação

Das 17h às 19h30, haverá a exibição do documentário #EuVocêTodasNós, que aborda temas como as diferenças entre os gêneros, a violência contra a mulher, o direito ao próprio corpo, e diversos assuntos que fazem parte da causa feminista. Participam do filme influenciadoras digitais como Lola Aronovich, do blog 'Escreva Lola escreva', e Jéssica Ipólito, dos blogs 'Gorda e Sapatão' e 'Blogueiras Negras'. Além disso, a trilha sonora é toda original, com músicas de revelações do rap nacional feminino como Brisa Flow e Yas Werneck. Após a exibição, haverá um bate-papo com um coletivo feminino de pesquisa composto por alunas do campus da universidade.

Entre 20h e 21h30, o evento apresenta a performance 'Emparedadas'. A partir de pesquisas sobre vida e obra de mulheres como Ana Cristina Cesar, Virginia Woolf, Camille Claudel, Stela do Patrocínio, Sylvia Plath, Maura Lopes Cançado, Florbela Espanca e Francesca Woodman, as autoras e perfomers Denise Andrade e Vê Barbosa elaboraram uma apresentação teatral de 20 minutos que retrata a necessidade de ouvir as vozes dessas mulheres que, assim como tantas outras, foram “emparedadas” por meio de muros concretos ou invisíveis. Após a apresentação, o público poderá participar de um bate-papo com as autoras.

Serviço: 'Cultura&Bate-Papo&Música&Gastronomia'

Data: 14 de junho, quarta-feira, das 17:00 às 21:30

Local: Auditório Martins Filho do Centro Universitário Celso Lisboa (2° andar do Bloco A) – Rua 24 de Maio, 797 – Engenho Novo