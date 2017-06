Shopping da Gávea reabre após incêndio, mas teatro permanece fechado

O Shopping da Gávea reabre nesta quarta-feira (7), depois do incêndio que atingiu na tarde da véspera o Teatro Clara Nunes, que fica no estabelecimento. A casa de espetáculos, contudo, segue sem previsão de reabertura.

"O estabelecimento recebeu as autorizações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para a reabertura, garantindo a segurança de clientes e lojistas", diz nota da assessoria. "Não [há] previsão de reabertura do Teatro Clara Nunes."

Pelos menos duas pessoas foram atendidas pelos bombeiros na terça-feira, um homem, que teria inalado fumaça, e uma funcionária de uma loja, que teria ficado nervosa com o incidente.

O Shopping da Gávea abrirá hoje, dia 07/06, no horário normal de funcionamento, após o incêndio ocorrido ontem, dia 06/06, no Teatro Clara Nunes.

Não previsão de reabertura do Teatro Clara Nunes.