Rio diz que União vai bloquear mais R$ 109,5 milhões esta semana

A União deverá bloquear mais R$ 109,5 milhões das contas do estado do Rio de Janeiro esta semana. Segundo informação da Secretaria Estadual de Fazenda e Planejamento, o bloqueio - previsto pela União para hoje (7) e amanhã - tem como motivo o não pagamento de uma dívida do estado com o governo federal.

Segundo a secretaria, até o momento já foram pagos os vencimentos de abril de 260,5 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. No entanto, ainda falta pagar os salários de 207,2 mil funcionários e aposentados, somando R$ 560 milhões.

O governo do Rio enfrenta uma crise orçamentária desde 2015, o que tem afetado o pagamento dos salários dos servidores desde o fim daquele ano.