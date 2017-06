Conta de luz: hospital Gafrée e Guinle, no Rio, deve mais de R$ 13 milhões

O Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), pertencente à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), localizado no bairro do Maracanã, na zona norte, deve cerca de R$ 13,5 milhões de energia elétrica.

De acordo com a concessionária Light, desde 2002 as faturas de energia são pagas de forma esporádica pela instituição. A empresa afirma ainda que, apesar de várias reuniões ao longo de 15 anos para negociar o débito, as dívidas só se acumularam. Desde então, está em trâmite uma ação judicial de cobrança do valor.

Mesmo com a inadimplência, a Light informou que recolhe o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a fatura do HUGG ao estado, o que representa prejuízo de R$ 4 milhões.

O Gafrée e Guinle esclareceu que a unidade e a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, representante do hospital na esfera jurídica, estão em contato com a Light visando encontrar uma solução para a questão.