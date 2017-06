Assalto a carro-forte tem troca de tiros na Prefeitura do Rio. Dois vigilantes ficam feridos

Dois vigilantes ficaram feridos na manhã desta quarta-feira (7), durante um assalto a um carro-forte da Brinks no estacionamento da Prefeitura do Rio, no Centro Administrativo São Sebastião, no Centro. Um dos feridos foi levado para o Hospital Souza Aguiar e o outro foi atendido no local.

Houve perseguição e troca de tiros com os criminosos. Houve inclusive pânico entre os funcionários do Centro de Operações, que fica nas proximidades.

A Prefeitura do Rio informou, em nota, que cinco homens armados renderam dois vigilantes que estavam num carro forte para abastecer os caixas eletrônicos do prédio anexo do Centro Administrativo São Sebastião. "Os seguranças da empresa reagiram, um foi baleado no braço e outro na perna e encaminhados para o hospital Municipal Souza Aguiar. A Guarda Municipal acionou as Polícias Militar e Civil que já estão no local", esclareceu a nota.

Os criminosos fugiram e que equipes do 4°BPM realizam buscas na região. O veículo utilizado por eles já foi localizado. No local do roubo, foram apreendidos dois carregadores de fuzil AK 47.

Trânsito

A ação causou impacto no trânsito, principalmente de que vinha da Zona Sul para o Centro. O Túnel Rebouças tem fortes retenções. A melhor opção para quem segue para o Centro é seguir pela orla.