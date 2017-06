Após incêndio, teatro do shopping da Gávea segue sem previsão de reabertura

O Teatro Clara Nunes, atingido ontem (6) por um incêndio, continua fechado e sem previsão para reabrir. O espaço está localizado no shopping Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, que hoje (7) funcionou normalmente. Segundo comunicado, o estabelecimento recebeu autorização do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para retomas as atividades. Especialmente no dia de hoje, a abertura das lojas está a critério dos lojistas, sem penalidades para quem manter a loja fechada.

No entando, mesmo com a liberação, outro acidente foi registrado hoje. Uma parte do gesso do teto do shopping desabou e atingiu uma funcionária da manutenção, que foi atendida imediatamente e levada ao pronto-socorro. Um funcionário de uma loja, que não quis se identificar, reforçou que o shopping não tem condições necessárias para funcionamento.

“Devido ao incêndio, o terceiro piso ficou mais prejudicado, foi onde teve mais danos. No segundo piso, por volta de 12h, você circulava pelo andar e ainda tinha muita fumaça. Muitas lojas ficaram fechadas no segundo e terceiro pisos. Aqui na nossa loja não estamos conseguindo trabalhar, ainda há muita fumaça, nos deram até umas máscaras”, disse o funcionário.

Ele falou também que a loja recebeu autorização para fechar mais cedo, já que os atendentes estavam passando mal e havia pouco movimento. Também havia problemas com a rede de internet, que impossibilitou o uso de máquinas de cartões de crédito e até de telefones.

Teatro

O incidente prejudicou os espetáculos em cartaz no Teatro Clara Nunes, entre eles Corta, com Dadá Coelho e Beto Carramanhos, e Super Moça, que estrearia neste final de semana e teve o cenário destruído pelo fogo.

Segundo a Polícia Civil, as investigações para descobrir a causa do incêndio ainda estão em andamento na delegacia da Gávea, responsável pelo inquérito. Vítimas e testemunhas estão sendo ouvidas na unidade e a perícia foi solicitada no local do incêndio.