Após incêndio, parte de teto desaba e fere funcionária no Shopping da Gávea

Um pedaço do gesso do teto do Shopping da Gávea atingiu uma funcionária da manutenção nesta quarta-feira (7), um dia após o incêndio que atingiu o Teatro Clara Nunes, que fica no terceiro andar do estabelecimento. O shopping reabriu normalmente hoje, mas a casa de espetáculos permanece fechada, sem previsão de reabertura.

"Hoje, mais cedo, durante a limpeza, um pedaço do gesso do teto atingiu uma funcionária da manutenção, que foi atendida imediatamente, encaminhada ao pronto-socorro e já liberada", informou a assessoria do shopping, em nota.

"O estabelecimento reitera que recebeu as autorizações da Defesa Civil e do Corpo de bombeiros para a reabertura", completa a nota. "O Shopping está atendendo todas as solicitações de funcionários e lojistas na administração."

O incêndio foi controlado por volta das 18h desta terça-feira (6). O fogo começou durante a montagem de cenário para o espetáculo Super Moça -- que estrearia nesta sexta-feira (9), com horário alternativo --, atingindo as poltronas da primeira fila e, em seguida, o cenário, que tinha material de fácil combustão.

Nove pessoas foram medicadas com intoxicação, e sete delas precisaram de atendimento na rede pública de saúde.

O espetáculo Corta estava em cartaz desde 4 de maio, com espetáculos às sextas-feiras, aos sábados e domingos, encenada por Dadá Coelho e Beto Carramanhos, que ainda não sabem quando o teatro será reaberto, de acordo com informações da Agência Brasil.