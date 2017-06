Princípio de incêndio atinge teatro no Shopping da Gávea, Zona Sul do Rio

Na tarde desta terça-feira (6), um princípio de incêndio atingiu o Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, Zona Sul do Rio. Segundo testemunhas, o Corpo de Bombeiros orientou as pessoas que estavam no shopping para esvaziar o centro comercial e fazer o controle das chamas.

A administração do shopping ainda não se manifestou sobre possíveis feridos, nem sobre as causas que motivaram o incêndio.