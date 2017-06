Operador cita remessas a Régis Fichtner, ex-chefe da Casa Civil de Cabral

O operador Luiz Carlos Bezerra, acusado de integrar a quadrilha do ex-governador Sérgio Cabral, falou em seu depoimento sobre mais um ex-secretário estadual do Rio, membro do núcleo mais próximo do ex-governador. Bezerra afirmou ter levado dinheiro vivo para o advogado Régis Fichtner, chefe da Casa Civil por toda a gestão de Cabral.

Os relatos dão conta de quatro entregas de R$ 100 mil ao ex-secretário no Palácio Guanabara e em seu escritório de advocacia. Fichtner também participou da festa de luxo em Paris, que ficou conhecida como a "farra dos guardanapos", em que aparecem Cabral, secretários e empresários.

Segundo o depoimento, o advogado é identificado com os apelidos "Alemão" e "Gaúcho" em anotações apreendidas na casa de Bezerra, que serviam como contabilidade do operador de Cabral para a movimentação de dinheiro feita a mando do ex-governador.

Apesar de fazer parte do núcleo duro do governo de Cabral, e de como chefe da Casa Civil estar à frente de diversas negociações e obras importantes, o nome de Fichtner ainda não havia aparecido com relevância nas negociações. Fichtner ainda foi suplente de Cabral no Senado (2002 a 2006) e chefe da procuradoria da Alerj quando o peemedebista comandava a Casa.

Régis Fichtner e Sérgio Cabral em evento em 2011

Veja a resposta de Régis Fichtner:

"Régis Fichtner nunca recebeu qualquer vantagem financeira indevida de quem quer que seja. Pelo contrário, pode comprovar que perdeu patrimônio no período em que se retirou do escritório de advocacia para atuar exclusivamente no setor público", diz nota de sua assessoria de imprensa.

"Até o momento, Regis não foi contatado pelas autoridades para tratar do tema, mas reforça que está e sempre estará à disposição da Justiça para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários."

