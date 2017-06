Crea-RJ realiza campanha do agasalho

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro – Crea-RJ está arrecadando, até o dia 22 de junho, cobertores e agasalhos.

As doações podem ser feitas na sede do Conselho, que fica na Rua Buenos Aires, 40, no Centro do Rio e nas suas 31 inspetorias e 3 postos de relacionamento espalhados por todo o estado.

O que for arrecadado será entregue para instituições próximas a esses locais.

Mais informações: qualidadedevida@crea-rj.org.br