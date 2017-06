Mototaxistas fazem manifestação no Centro do Rio

Na manhã desta segunda-feira (5), um grupo de mototaxistas realizou uma manifestação na pista lateral da Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro, sentido Candelária. O grupo se concentrou em frente ao prédio do Detran, e pediu pelo direito de transportar passageiros, já que, a partir desta data, que define que todos que utilizem moto para trabalhar terão que colocar placa vermelha no veículo. O uso da placa vermelha em carros permite que os motoristas façam trabalhos de transporte de passageiros.

Dezenas de mototaxistas fazem protesto na Avenida Presidente Vargas

Por volta das 10h, representantes do Detran receberam quatro integrantes do grupo, que agendaram uma reunião com os deputados da Alerj para a tarde da próxima terça-feira (6). O intuito da reunião com os parlamentares é discutir sobre a lei de regulamentação da profissão.