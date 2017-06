Último dia de inscrições para cursos técnicos voltados a alunos da rede estadual

As inscrições para cursos técnicos voltados a estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino terminam hoje, dia 4. Os interessados poderão se inscrever por meio do link https://goo.gl/RzqTWm. No total, 966 vagas estão disponíveis em escolas localizadas na capital, em Niterói, Duque de Caxias, Bom Jardim e Vassouras.

As vagas são por meio do Mediotec, uma ação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), lançada, neste ano, pelo Ministério da Educação (MEC). No Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), em parceira com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), está disponibilizando oportunidades em 15 cursos técnicos: Automação Industrial (110), Qualidade (30), Eletrotécnica (140), Edificações (60), Saneamento (30), Construção Naval (100), Eletromecânica (33), Eletrônica (30), Mecânica (43), Dança (30), Produção de Áudio e Vídeo (30), Publicidade (60), Produção de Moda (90), Conservação e Restauro (90) e Modelagem do Vestuário (90).

Os cursos serão ofertados na modalidade presencial e oferecidos no contraturno, ou seja, o estudante faz o Ensino Médio em um turno e o curso técnico em outro. Além da inscrição pela internet, o candidato passará, ainda, por um processo classificatório, de acordo com os critérios do edital. O resultado das inscrições será divulgado no dia 19 de junho, no site da Secretaria de Estado de Educação (www.rj.gov.br/web/seeduc).

Assim como no Pronatec, o Mediotec será executado em parceria com instituições públicas e privadas de Ensino Técnico, para garantir que o estudante possa ser inserido no mercado de trabalho ao final desta etapa de ensino.