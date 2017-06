Programa Detran Presente bate marca de 5 mil atendimentos 

Mais de 5 mil pessoas foram atendidas pelo programa "Detran Presente" desde o seu lançamento, em maio. A marca foi atingida neste sábado (3/6), em Duque de Caxias. O mutirão de serviços oferecidos pelo Detran aportou na Baixada Fluminense após passar por Petrópolis e Saquarema. A lista de serviços incluiu vistoria anual de veículos, comunicação de venda de automóveis, pedido de confecção de carteira de identidade gratuitamente, renovação da Carteira Nacional de Habilitação, abertura de recursos contra multas e processos de suspensão, curso de manutenção mecânica para mulheres, ouvidoria e palestras educativas.

Para o presidente do Detran, Vinicius Farah, a satisfação dos clientes reflete os objetivos do “Detran Presente”.

— Queremos levar um serviço de qualidade e, acima de tudo, com conforto para o cidadão porque havia essa demanda. A ideia principal é facilitar a vida das pessoas, com mais de 120 profissionais a cada 15 dias em um município diferente. O Estado faz o seu papel com respeito ao cidadão, que vem para cá e tem o seu problema resolvido na hora. Este projeto vai ao encontro do que a sociedade deseja e espera de nós, com alto grau de satisfação, que já deu picos de 99% de excelência. E é para isso que estamos trabalhando, para que o Detran seja um exemplo para o Brasil — afirmou o presidente.

Um dos destaques do "Detran Presente" é o curso "Oficina sob Medida para Mulheres", com lições básicas de manutenção, identificação e reparo de pequenos defeitos em veículos. Também houve programação para as crianças, com atividades lúdicas relacionadas ao trânsito.

As duas primeiras edições do "Detran Presente" foram realizadas em Petrópolis e em Saquarema. Na Cidade Imperial, 99% dos usuários ouvidos classificaram o programa como ótimo e 1%, como bom. Já em Saquarema, esses índices foram de 97% e 3%, respectivamente.

O "Detran Presente" também contou com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, que ofereceu atendimentos de saúde com médicos especialistas, dentistas, testes de glicose e palestras sobre hábitos saudáveis. As edições do programa são quinzenais, aos sábados, e as próximas serão realizadas em Três Rios (no próximo dia 10), Cabo Frio (1º de julho) e Vassouras (15/7). Até o fim do ano, outras cidades serão contempladas.

— Este foi um presentão que o Detran deu para a nossa população e esperamos repetir esta experiência — afirmou o prefeito de Caxias, Washington Reis.